Число заболевших педикулезом в Карелии резко выросло

С начала текущего года в Карелии выявили в полтора раза больше заболевших педикулезом, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Так, в течение семи месяцев выявили 92 случая, причем в основном болеют дети.

Пораженность вшами фиксировали отмечалась в четырех районах: Медвежьегорском (31,0), Пряжинском (50,4), Сегежском (20,5), а также в Петрозаводске (22,1). // фото: freepik.com