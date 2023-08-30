Карелия получила более полумиллиарда на расселение аварийных бараков

Из федерального бюджета Карелии дополнительно выделили 625 миллионов рублей. Эти средства предназначены на расселение людей из аварийных домов.

В пресс-службе регионального минфина сообщили, что средства направят на завершение мероприятий по расселению, компенсацию роста стоимости строительных материалов. В этом году карельский минстрой намерен завершить расселение домов, признанных аварийными до 2017 года.

Действующая региональная программа расселения – это второй этап работ. Следующий начнется в 2024 году. В Карелии будут расселять дома, которые признали аварийными после 1 января 2017 года. Общая площадь новых квартир составит более одного миллиона квадратных метров. // фото freepik.com/ Drazen Zigic