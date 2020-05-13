Число умерших от коронавируса приблизилось к 300 тысячам

Во всем мире коронавирус подхватили уже более 4,26 миллиона человек. Такие данные утром 13 мая опубликовал Университет Джонса Хопкинса, ведущий подсчет числа заболевших и умерших.

По информации источника, пандемия унесла более 292 тысяч жизней. Почти полтора миллиона человек в мире выздоровели.

Больше всего зараженных Covid-19 в США - более 1,3 миллиона человек. На второе место вышла Россия - у нас 232 тысячи заболевших. Далее следуют Испания, Великобритания и Италия.