13 мая 2020, 08:26
Мир

Число умерших от коронавируса приблизилось к 300 тысячам

Россия официально вышла на второе место по количеству заболевших Covid-19

Во всем мире коронавирус подхватили уже более 4,26 миллиона человек. Такие данные утром 13 мая опубликовал Университет Джонса Хопкинса, ведущий подсчет числа заболевших и умерших.

По информации источника, пандемия унесла более 292 тысяч жизней. Почти полтора миллиона человек в мире выздоровели.

Больше всего зараженных Covid-19 в США - более 1,3 миллиона человек. На второе место вышла Россия - у нас 232 тысячи заболевших. Далее следуют Испания, Великобритания и Италия.

 

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