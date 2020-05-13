13 мая 2020, 07:40
Удобное нововведение появится в Instagram
Пользователи соцсети оценили решение разработчиков предоставить возможность удалять комментарии «оптом»
В Instagram появилась функция удаления сразу множества нежелательных комментариев и одновременной блокировки нескольких пользователей. Об этом сообщает «Коммерсант».
Разработчики соцсети отметили, что первые отзывы на нововведение оказались положительными. Юзеры оценили такую задумку. В Instagram объяснили новинку тем, что зачастую справляться с потоком комментариев пользователям бывает слишком сложно.
Отмечается, что в прошлом соцсеть уже вводила функции для защиты пользователей от травли в Интернете - был разработан механизм, выявляющий оскорбительные комментарии.