Удобное нововведение появится в Instagram

В Instagram появилась функция удаления сразу множества нежелательных комментариев и одновременной блокировки нескольких пользователей. Об этом сообщает «Коммерсант».

Разработчики соцсети отметили, что первые отзывы на нововведение оказались положительными. Юзеры оценили такую задумку. В Instagram объяснили новинку тем, что зачастую справляться с потоком комментариев пользователям бывает слишком сложно.

Отмечается, что в прошлом соцсеть уже вводила функции для защиты пользователей от травли в Интернете - был разработан механизм, выявляющий оскорбительные комментарии.