Врачи назвали ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни

На третий день после заражения у многих пациентов с коронавирусом появляются проблемы с обонянием. Степень этих проблем на ранних этапах течения болезни сопоставляется с тем, как Covid-19 будет переноситься дальше, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные исследователей Университета Цинциннати.

По информации ученых, если аносмия - потеря обоняния - была у пациентов ярко выраженной, то они впоследствии сообщали о более сильной лихорадке, кашле, одышке. То есть, существует взаимосвязь между степенью снижения обоняния и дальнейшим течением болезни.

Также специалисты сообщили, что аносмия чаще всего встречается у молодых пациентов и у женщин.