Число дистанционных преступлений в Петрозаводске выросло на 63%

В столице Карелии в прошлом году зарегистрировано более тысячи дистанционных преступлений. Об этом рассказали в Управлении МВД России по г. Петрозаводску, напомнив об основных схемах, которые используют мошенники.

Всего на территории карельской столицы по итогам прошлого года зарегистрировано 1008 преступлений, совершенных дистанционным способом. Для сравнения: в 2018 году их было 617, их число выросло на 63,4%. Эффективность раскрытия преступлений составила всего лишь 8,8% (2018 г. – 1,9%). Нераскрытым остается 861 преступление (2018 г. – 575, +49,7%).

Среди дистанционных хищений преобладают мошенничества, рост которых составил 11,5% (с 564 до 629), их доля в числе дистанционных хищений – 62,4%. С использованием средств мобильной связи совершено 219 мошенничеств (2018 г. – 247, – 11,3%); посредством сети «Интернет» совершено 389 мошенничеств (2018 г. – 326, +19,3%).

Основной проблемой при раскрытии дистанционных преступлений является то, что злоумышленники, как правило, находятся на территории иного субъекта Российской Федерации, совершают преступления, используя абонентские номера, зарегистрированные на других лиц, пользуются ими непродолжительное время, зачастую однократно.

Среди наиболее распространенных преступных схем – мошенничества с использованием сайта бесплатных объявлений «Авито»; списание денежных средств с банковских карт посредством подключения услуги «Мобильный банк»; путем размещения объявлений о продаже в социальной сети «ВКонтакте»; путем создания дубликатов страниц в социальной сети «ВКонтакте» и размещения просьб о передаче денежных средств в долг.