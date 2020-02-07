07 февраля 2020, 10:21
Ребенок, переходивший дорогу в неустановленном месте, пострадал в ДТП
11-летний школьник попал под колеса «Тойоты» в Питкяранте
11-летний ребенок пострадал в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем вчера в Питкяранте. О подробностях аварии рассказали в Госавтоинспекции.
«В 17:20 в районе дома № 24 по улице Горького 34-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» совершил наезд на 11-летнего школьника, который пересекал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода в зоне его видимости»,
- рассказали дорожные полицейские.
В результате ДТП ребенок получил травмы, уточняется в сводке. Ему оказана медицинская помощь.