Четыре человека погибли в Карелии на железной дороге в минувшем году

В транспортных происшествиях, которые случились на железных дорогах Карелии в прошлом году, было травмировано восемь человек, сообщает сайт Октябрьской железной дороги.

Четырежды травмы оказались несовместимы с жизнью. Несчастные случаи произошли на станциях Петрозаводск, Голиковка, Суна, Свирь, Кондопога и перегонах Сумпосад – Тегозеро, Деревянка – Пяжиева Сельга, Голиковка – Петрозаводск.

Причинами инцидентов являются: хождение по железнодорожным путям в неположенных местах, пересечение железной дороги в наушниках и капюшоне, отвлечение внимания на телефон, поражение электротоком при попадании человека в зону поражения от контактной сети.

Фото с сайта s1.trainphoto.org.ua