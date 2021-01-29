29 января 2021, 10:21
Четыре человека погибли в Карелии на железной дороге в минувшем году
Сотрудники ОЖД публикуют печальную статистику несчастных случаев на транспорте
В транспортных происшествиях, которые случились на железных дорогах Карелии в прошлом году, было травмировано восемь человек, сообщает сайт Октябрьской железной дороги.
Четырежды травмы оказались несовместимы с жизнью. Несчастные случаи произошли на станциях Петрозаводск, Голиковка, Суна, Свирь, Кондопога и перегонах Сумпосад – Тегозеро, Деревянка – Пяжиева Сельга, Голиковка – Петрозаводск.
Причинами инцидентов являются: хождение по железнодорожным путям в неположенных местах, пересечение железной дороги в наушниках и капюшоне, отвлечение внимания на телефон, поражение электротоком при попадании человека в зону поражения от контактной сети.
Фото с сайта s1.trainphoto.org.ua