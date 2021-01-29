Водитель получил травмы после опрокидывания автомобиля на «Коле»

28 января в 15 часов на 690-м километре трассы «Кола» в Сегежском районе произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

По данным ведомства, 24-летний водитель автомобиля «Рено» не справился с управлением, в результате машину занесло, и она вылетела в кювет и опрокинулась. Молодой автомобилист получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

ГИБДД просит водителей быть предельно внимательными на зимней дороге, соблюдать скоростной режим и не допускать резких маневров.

В условиях надвигающейся на республику непогоды не уверенных в своих навыках водителей просят отказаться от выезда на дорогу на личном автомобиле. Фото 1obl.ru