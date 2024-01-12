Человек умер в троллейбусе в Петрозаводске

Утром 12 января в Петрозаводске произошло ЧП в троллейбусе. Об этом сообщает «МК в Карелии».

По данным издания, в троллейбусе, который двигался по Лесному проспекту, умер пассажир. Известно, что это мужчина, однако его возраст не уточняется.

На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи. Спасти человека не удалось. Причины его смерти предстоит установить специалистам. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev