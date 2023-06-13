Человек погиб в жесткой аварии под Петрозаводском

Сегодня недалеко от поселка Шуя в Прионежском районе произошло жесткое ДТП. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков в своем Telegram-канале.

По данным станции скорой медицинской помощи, в результате аварии один человек погиб на месте. Еще двое пострадали, они госпитализированы. У одного человека перелом руки, у другого - перелом ноги.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. // Фото: unsplash.com