Человек погиб в страшном ДТП на «Коле» в Карелии

Ранним утром 6 сентября в Пряжинском районе произошло смертельное ДТП. На 368-м километре «Колы» ВАЗ 2114 столкнулся с грузовиком ГАЗель Next, сообщает «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Авария случилась в 06:30 неподалеку от села Святозеро, в 16 километрах от Пряжи. Легковушка и грузовик лоб в лоб врезались на прямом участке трассы. Машины раскидало в разные стороны, обе получили механические повреждения.

ВАЗ превратился в груду металла.

Погиб один человек. Ликвидировать последствия аварии пришлось спасателям. Сейчас на месте работают следователи. // Фото: МЧС Карелии