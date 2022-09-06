Мужчину и женщину из Сегежи могут посадить на два года за решетку

В Сегеже перед судом предстанут мужчина и женщина, обвиняемые в незаконном проникновении в жилище и угрозе убийством – уголовное дело, возбужденной в отношении них по двум статьям, направлено в суд. Об этом рассказали в пресс-службе следственного управления республики.

В мае 76-летнй мужчина с 53-летней соучастницей в нетрезвом виде проникли в чужое жилье против воли хозяйки, которой, вдобавок, угрожали убийством. Кроме того, обвиняемый ударил потерпевшую несколько раз.

«В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 139 и 119. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 2 лет»,

- прокомментировали в следкоме.