06 сентября 2022, 12:06
Происшествия

Мужчину и женщину из Сегежи могут посадить на два года за решетку

Уголовное дело по проникновению в чужое жилище и угрозу убийством направили в суд

В Сегеже перед судом предстанут мужчина и женщина, обвиняемые в незаконном проникновении в жилище и угрозе убийством – уголовное дело, возбужденной в отношении них по двум статьям, направлено в суд. Об этом рассказали в пресс-службе следственного управления республики.

В мае 76-летнй мужчина с 53-летней соучастницей в нетрезвом виде проникли в чужое жилье против воли хозяйки, которой, вдобавок, угрожали убийством. Кроме того, обвиняемый ударил потерпевшую несколько раз.

«В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных  статьями 139 и 119. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 2 лет»,

- прокомментировали в следкоме.

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новости Карелии
Следком РК
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