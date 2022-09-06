06 сентября 2022, 11:54
Женщине не дали украсть алкоголь, она демонстративно разбила бутылку
Жительницу Кондопоги задержали в одном из магазинов города
Вечером 5 сентября сотрудники магазина в Кондопоге нажали тревожную кнопку. Буянила пьяная посетительница, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Когда патруль вневедомственной охраны прибыл по вызову администратор пояснил, что женщина спрятала вермут под одежду. Когда ее заметили и остановили, она демонстративно разбила бутылку.
Дама была пьяной, ущерб составил порядка 1000 рублей. Силовики задержали 42-летнюю местную жительницу и передали полиции. // Фото: pxhere.com