Женщине не дали украсть алкоголь, она демонстративно разбила бутылку

Вечером 5 сентября сотрудники магазина в Кондопоге нажали тревожную кнопку. Буянила пьяная посетительница, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Когда патруль вневедомственной охраны прибыл по вызову администратор пояснил, что женщина спрятала вермут под одежду. Когда ее заметили и остановили, она демонстративно разбила бутылку.

Дама была пьяной, ущерб составил порядка 1000 рублей. Силовики задержали 42-летнюю местную жительницу и передали полиции. // Фото: pxhere.com