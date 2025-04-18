Человек погиб на озере в Карелии

В Беломорском округе под лед водоема провалился человек. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

По данным госкомитета, трагедия произошла 17 апреля. На место ЧП выезжали сотрудники Кемского поисково-спасательного отряда. Работали водолазы.

Спасатели напомнили, что выход на весенний лед смертельно опасен. Буквально накануне в Кондопожском районе погиб пожилой рыбак, решивший испытать судьбу. © «Петрозаводск говорит»