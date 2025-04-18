18 апреля 2025, 09:31
Студентка из Петрозаводска поверила в удачу и проиграла
Мошенники обманули молодую девушку из карельской столицы
Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson
В полицию Петрозаводска обратилась 20-летняя студентка. Она рассказала, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.
По словам потерпевшей, в одном из мессенджеров ей пришло сообщение о выигрыше в размере 290 тысяч рублей. При этом для получения денег нужно было заплатить комиссию - 10 500 рублей. Девушка перевела деньги, но выигрыша так и не получила. И обратилась в полицию.
Стражи порядка выясняют обстоятельства обмана молодой девушки. Ведется следствие. © «Петрозаводск говорит»