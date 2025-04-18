18 апреля 2025, 08:25
Хозпостройка сгорела из-за поджога травы в Карелии
В Кондопожском районе пожарных подняли по тревоге
Фото: unsplash.com / Raquel Raclette
В четверг в 10 часов 41 минуту на пульт пожарно-спасательной службы Кондопожского района поступило сообщение о том, что на улице Лесной в селе Кончезеро горит сухая трава, и есть угроза распространения огня на строения. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.
По тревоге на место происшествия выехали два пожарных расчета из города бумажников. Прибыв к месту вызова, семеро пожарных сумели быстро остановить распространение огня.
В результате пожара огнем было пройдено 400 квадратных метров, также огнем значительно была повреждена одна деревянная хозяйственная постройка.
Сейчас по данному ЧП проводится проверка. © «Петрозаводск говорит»