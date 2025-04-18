18 апреля 2025, 07:49
Автомобиль сгорел в Карелии
Пожарные боролись с огнем в поселке Калевала
Фото: freepik.com / Ilovehz
В четверг в 19 часов 38 минут на пульт Единой службы спасения-01 поселка Калевала поступило сообщение о том, что на улице Советской горит легковой автомобиль. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.
Благо пожарная часть располагается рядом, и буквально через несколько минут пожарные приступили к ликвидации огня, но спасти машину не удалось, так как к этому времени огонь чувствовал себя полноправным хозяином в автомобиле.
В результате пожара в автомобиле Ford Focus огнем был поврежден салон на общей площади четыре квадратных метра.
Причина пожара и материальный ущерб будут установлены в ходе специальной проверки. © «Петрозаводск говорит»