Автомобиль сгорел в Карелии

В четверг в 19 часов 38 минут на пульт Единой службы спасения-01 поселка Калевала поступило сообщение о том, что на улице Советской горит легковой автомобиль. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Благо пожарная часть располагается рядом, и буквально через несколько минут пожарные приступили к ликвидации огня, но спасти машину не удалось, так как к этому времени огонь чувствовал себя полноправным хозяином в автомобиле.

В результате пожара в автомобиле Ford Focus огнем был поврежден салон на общей площади четыре квадратных метра.

Причина пожара и материальный ущерб будут установлены в ходе специальной проверки. © «Петрозаводск говорит»