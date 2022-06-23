Чат-бот для поиска пропавших людей запустили «ВКонтакте»

«ВКонтакте» продолжает радовать пользователей новинками. В этот раз сервис запустил чат-бот для поиска пропавших людей и добровольцев. Помогли соцсети в этом отряд «ЛизаАлерт» и один из сотовых операторов.

Чат-бот запустили в официальной группе поискового отряда во «ВКонтакте», сообщается в пресс-релизе компании.

Для его активации нужно написать боту «Привет». Робот может посоветовать пользователям, что делать, если пропал человек, как поступать в экстренных ситуациях: при встрече с потерявшимися детьми и людьми пожилого возраста. Также через чат-бот можно будет узнать больше о работе отряда, вступить в ряды добровольцев «ЛизаАлерт» в разных регионах страны. Также чат-бот поможет следить за актуальными поисками и присоединяться к ним в качестве добровольцев. (фото unsplash.com, freestocks)