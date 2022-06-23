Владельцев собак в Петрозаводске предупредили об отравительнице

В Октябрьском районе карельской столицы надо гулять с собаками очень внимательно. Об этом владельцев четвероногих в паблике «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте предупредила горожанка.

Она написала, что по набережной Варкауса и по берегу ходит какая-то женщина и разбрасывает отраву.

- Внимание! Для владельцев собак! Петрозаводск, Октябрьский район, набережная Варкауса, берег озера, площадка для собак и не только. Ходит женщина и раскидывает хлеб с отравой - крысиным ядом,

- сообщила она.

Пользовательница попросила максимально распространить эту информацию. // Фото: pxhere.com