Смерч разрушил кафе в Сочи

Налетевший с Черного моря смерч в Сочи разнес летнее кафе. По словам очевидцев, вихрь сначала гулял в море в течение двух часов, воронка увеличивалась в размерах, когда он окреп, то вышел на сушу и ударил по «Нептуну» в Лазаревском районе, а потом распался. Об инциденте сообщает издание Sochi1.ru. По предварительным данным, люди не пострадали, чего не скажешь о пляжной инфраструктуре.

По сообщению «Интерфакс», в результате разгула стихии пострадал пирс. Life со ссылкой на свидетелей пишет о двух вихрях в Краснодарском крае.

С 22 по 25 июня в Сочи объявлено штормовое предупреждение. Жителей и отдыхающих предупредили о ливнях, грозах, граде, шквалистом ветре до 22 метров в секунду и смерчах на море. Также спасатели предупредили о риске схода селевых потоков. (видео и фото паблик «ЧП Сочи», vk.com, скриншот Life)