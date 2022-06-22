Любарский спросил петрозаводчан – есть ли место лошадям на набережной

Сити-менеджер Петрозаводска Владимир Любарский задумался о конных прогулках на Онежской набережной. Мэр решил спросить горожан – разрешать ли выгул лошадей в День города или нет. Для этого градоначальник организовал небольшой опрос в соцсети. Подписчикам предлагают ответить на вопрос: «Если ли место лошадям на Онежской набережной в День города и не только». На выбор три вариант: да, нет и свой вариант-пояснение в комментариях.

Сити-менеджер напомнил, что по правилам благоустройства проведение аттракционов по катанию на лошадях (пони) и других вьючных или верховых животных разрешено организациям и физлицам в четырех парках: Прибрежный, Приозерный, Якорный и Парк им. 50-летия Пионерской организации.



«В принципе, Онежская набережная – это территория и так закрытая для подобных увеселений. Но в обычные дни излишней строгости к владельцам лошадей никто не проявляет. Вот День города - иная история. Людей на набережной будет много, в том числе семей с детьми, о безопасности которых нам тоже нельзя забывать», - написал Владимир Любарский. Он обещал учесть мнение петрозаводчан и не размахивать шашкой.

В опросе свой ответ дали более 220 человек, некоторые высказали мнение под постом. По мнению некоторых подписчиков, конные прогулки можно было бы разрешить, если бы владельцы лошадей убирали за ними. (фото unsplash.com, Michael Anfang)