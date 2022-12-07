Частный дом в Пряже едва не сгорел, огонь потушили

Вечером 6 декабря произошел пожар в поселке Пряжа на улице Парковой. В 20 часов 36 минут по неустановленной пока причине загорелся деревянный частный жилой дом.

Не прошло и пяти минут, как поселковые пожарные были уже на месте происшествия и быстро справились с огнем.

В результате пожара в доме огнем были повреждены только стена и потолок на общей площади четыре квадратных метра.

Ближе к полуночи в 23 часа 54 минуты на пульт Единой службы спасеня-01 Прионежского района поступило сообщение о том, что в поселке Новая Вилга горит деревянная хозяйственная постройка. «Петрозаводск говорит» писал об этом.

На место происшествия по тревоге выехали два пожарных расчета из Петрозаводска.

Когда первые пожарные прибыли к месту вызова, в деревянном строении огонь чувствовал себя полноправным хозяином. Как, оказалось, горела летняя кухня, спасти ее было уже невозможно. Деревянное строение было значительно повреждено огнем. По какой причине произошли оба пожара, сейчас устанавливают специалисты. // фото: «ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району» / ВКонтакте