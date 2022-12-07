Пожар в доме тушили вечером в Пряже

6 декабря в 20:36 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Парковая в Пряже.

В ликвидации возгорания участвовали пожарно-спасательные подразделения Пряжинского района и поселка Матросы. Пожар потушили в 20:50, сообщается в группе пряжинских спасателей.

Судя по фотографиям, огонь повредил стену и потолок. // фото группа «ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району»