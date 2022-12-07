07 декабря 2022, 08:46
Пожар в доме тушили вечером в Пряже
Спасателям потребовалось чуть более 10 минут, чтобы справиться с огнем
6 декабря в 20:36 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Парковая в Пряже.
В ликвидации возгорания участвовали пожарно-спасательные подразделения Пряжинского района и поселка Матросы. Пожар потушили в 20:50, сообщается в группе пряжинских спасателей.
Судя по фотографиям, огонь повредил стену и потолок. // фото группа «ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району»