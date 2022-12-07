Собака провалилась в колодец, ее спасли пожарные

Вечером 6 декабря на пульт пожарно-спасательной службы Сегежи пришло сообщение о попавшей в беду собаке.

У дома на улице Гагарина в колодец провалилась собака, животное жалобно скулило.

Пожарные, используя лестницу-палку, спустились в колодец. К счастью, воды в нем не было. Спасатели обмотали собаку веревкой и подняли на поверхность. // фото unsplash.com