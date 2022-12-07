07 декабря 2022, 08:01
Происшествия

Собака провалилась в колодец, ее спасли пожарные

В Сегеже местные спасатели пришли на помощь животному - его вытаскивали веревкой

Вечером 6 декабря на пульт пожарно-спасательной службы Сегежи пришло сообщение о попавшей в беду собаке.

У дома на улице Гагарина в колодец провалилась собака, животное   жалобно скулило.

Пожарные, используя лестницу-палку, спустились в колодец. К счастью, воды в нем не было. Спасатели обмотали собаку веревкой и подняли на поверхность. //  фото unsplash.com

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новости Карелии
Сегежа
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Пожарные