07 декабря 2022, 08:01
Собака провалилась в колодец, ее спасли пожарные
В Сегеже местные спасатели пришли на помощь животному - его вытаскивали веревкой
Вечером 6 декабря на пульт пожарно-спасательной службы Сегежи пришло сообщение о попавшей в беду собаке.
У дома на улице Гагарина в колодец провалилась собака, животное жалобно скулило.
Пожарные, используя лестницу-палку, спустились в колодец. К счастью, воды в нем не было. Спасатели обмотали собаку веревкой и подняли на поверхность. // фото unsplash.com