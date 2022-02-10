Частные ветеринарные клиники не подлежат надзору и контролю

Интервью вела Хельга Белянцева

Почему ветеринарные услуги стоят так дорого, а лечение домашних питомцев не стало намного эффективнее, чем раньше? Как результат лечения животного зависит от действий его хозяина? Если у питомца неизлечимое заболевание, должен ли ветеринар сказать об этом владельцу? Где искать правды, если животное умерло из-за неправильного лечения?



На эти и другие вопросы ответила в интервью порталу «Петрозаводск говорит» бывший главный государственный ветеринарный инспектор Карелии Алла Переверзева.

Алла Переверзева / Фото из личного архива.

— Алла Васильевна, почему в последние годы так много жалоб на работу ветеринарных клиник со стороны владельцев животных?

— Начну с главного: вся ветеринарная деятельность на территории России регулируется ФЗ «О ветеринарии» (Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I). В статье 18 Закона написано: «Ответственность за здоровье, содержание и использование животных несут их владельцы». Об этом мало кто знает. Когда владельцы животных жалуются на работу ветеринарных врачей, они далеко не всегда объективны. Владелец должен знать свои права и обязанности и понимать, к какому специалисту он обращается за помощью.

Хотелось бы отметить, что у ветеринарных врачей нет специализации: хирург, терапевт, травматолог, дерматолог и т. д. Многие годы направление наших учебных заведений – подготовка кадров для работы на селе.

По лечению мелких домашних животных (собаки, кошки и др.) даже учебников для ветеринарных вузов нет.

Здесь все зависит от студента: посещает ли он научные общества на разных кафедрах, где изучают физиологию и болезни других видов животных, а не только селькохозяйственных (коров, свиней, овец и пр.), читает ли дополнительную профессиональную литературу. Поэтому мало кто является супер-доктором после окончания учебного заведения.

— Как осуществляется контроль за деятельностью частных ветклиник?

— В статье 1.1 «Закона о ветеринарии» указано, что право заниматься ветеринарной деятельностью имеют ветеринарные специалисты государственных учреждений и занимающиеся предпринимательской деятельностью, то есть индивидуальные предприниматели (ИП). Что касается специалистов ООО, занимающихся лечением животных, то для них в настоящее время не требуется даже разрешение на деятельность, в отличие от ИП.

— Значит, в таких организациях лечение животных не контролируют совсем?

— Это просто не предусмотрено в законодательстве. Ради справедливости нужно отметить, что и ИП, и ООО «выпадают» из области ветеринарного контроля и надзора, если только они не занимаются ветеринарной фармацевтической деятельностью (производство и реализация ветеринарных препаратов). Контроль за оборотом лекарственных средств в сфере ветеринарии – полномочия Россельхознадзора.

— Так было всегда?

— До 2004 года частная ветеринарная деятельность была лицензированная, и в законодательстве был сделан акцент, что ветеринарный специалист, занимающийся предпринимательской деятельностью, обязан раз в три года пройти повышение квалификации и при проведении мероприятий по контролю и надзору предъявить свидетельство о прохождении курсов. Но даже тогда это касалось только ИП, ко всем остальным таких требований не было.

Сегодня эти организации в «свободном плавании» – в законодательстве нет обязательных требований к уровню знаний, переподготовке или повышению квалификации ветеринарных специалистов, которые работают в частном бизнесе.

— Насколько успех лечения питомца зависит от владельца?

— Из большого опыта работы в ветеринарии могу сказать, что владельцам животных всегда некогда: они видят, что с животным что-то не так, и надеются, что это само пройдет. Упускается время, очень важное для своевременной диагностики и начала лечения.

Если владельцам задаешь вопрос: «Когда вы впервые заметили, что животное ведет себя не так, как обычно?», многие отвечают: «Ой, так месяца два назад» или «четыре недели назад». Обычно, если это не кровотечение или другие неотложные случаи, большинство хозяев приводят на прием питомца с большим опозданием.

Если вы решаете приобрести домашнее животное, то должны понимать, что это — полноправный член семьи, который потребует постоянного внимания. Принимая решение, задайте себе вопрос: вы готовы с ним вовремя гулять, кормить по часам, убирать за питомцем, играть с ним и следить за его здоровьем? Далеко не все готовы к такому подвигу.

Когда я работала в Управлении ветеринарии, нам поступали обращения с жалобами на ветеринарных врачей. Мы по возможности приглашали людей на встречу, и я всегда просила назвать фамилию, имя и отчество врача. И оказывалось, что владелец обычно даже не знает, кто его принимал — врач или фельдшер, как его фамилия. Мне обычно говорили что-то вроде: «Ну, такая черненькая, высокая, худенькая...»

Отношения владелец-врач-пациент выстраиваются именно на первичном приеме. Причем от владельца зависят 80 процентов дальнейшей грамотной работы врача. С момента, как быстро он обратился за помощью для своего питомца, все ли подробно рассказал про животное, ничего не скрывая (да, и такое бывает), выполнял ли все назначенные рекомендации специалиста и т. д. Это является основой правильной постановки диагноза и назначения грамотного лечения.

Поскольку ответственность за здоровье животного возложена на владельца, то и право выбора клиники тоже остается за владельцем! Вы должны понимать, куда и к кому вы идете.

— Возможно, люди надеются, что «все само пройдет», поскольку ветеринарные услуги стоят недешево...

— Каждый владелец домашнего животного должен понимать, что если он решил взять себе кошку, собаку, рыбку и т. д. — это исключительно его личная инициатива, его желание. И это «удовольствие» или «радость» потребует немалых затрат.

В Постановлении Правительства РФ от 6 августа 1998 г. № 898 «Об утверждении Правил оказания платных ветеринарных услуг» подробно написано, какие услуги в ветеринарии являются платными.

Прейскурант на ветеринарные услуги в государственных учреждениях всегда проверяли и регулировали. Цены поднимали в связи с инфляцией, учитывая ее коэффициент. Предприниматели в ветеринарии утверждают цены на услуги сами. Каждая услуга имеет калькуляцию (полный расчет затрат на ее выполнение). Владелец животного имеет право знать, что включено в услугу.

— О чем нужно помнить владельцам животных при обращении к ветеринару?



— Первое — это спросить у регистратора клиники должность, фамилию, имя и отчество лечащего врача вашего питомца.

Если вы ограничены в средствах на лечение животного, об этом нужно сказать врачу сразу на приеме. Грамотный специалист всегда сможет подобрать менее дорогостоящие аналогичные препараты.

В ветеринарии существуют общие методы клинического исследования животных: осмотр, пальпация, перкуссия (Метод медицинской диагностики, заключающийся в простукивании определенных участков тела и анализе звуков, возникающих при этом. — Авт.), аускультация (Врачебный метод исследования, выслушивание (непосредственно, т. е. ухом, либо с помощью стето- или фонендоскопа) звуковых явлений, главным образом в легких, сердце. — Авт.) и термометрия. Эти методы используют при исследовании каждого животного, независимо от характера предполагаемого заболевания. И только потом врач решает, какой из дополнительных методов исследования он применит для уточнения болезни. Это грамотный прием пациента.

Вы же оплачиваете оказание качественных ветеринарных услуг, поэтому имеете полное право знать диагноз и прогноз болезни вашего питомца. Лучше, чтобы врач их написал на листе назначений, даже если диагноз предварительный.

Это основы клинической диагностики болезней, которым учат в учебных заведениях.

— Что делать, если животному не поставили диагноз?



— Хватать в охапку четвероногое «чадо» и бежать на прием к доктору с мудрой головой, горячим сердцем и ревностным отношением к своей работе, который поставит диагноз питомцу и будет его правильно лечить.



— «Казнить нельзя помиловать», где поставить запятую?

— Ни один врач не хочет смерти пациента, он хочет его вылечить, потому что в любом случае успешный результат лечения — бонус в «копилку» авторитета.

Часто говорят о том, что ветеринар неправильно поставил диагноз, поэтому животное погибло. Все эти обвинения голословны. Есть только один способ подтвердить, что ошиблись в постановке диагноза – это патологоанатомическое вскрытие с официальным экспертным заключением (экспертизой), где указаны диагноз и причина смерти животного. Это делает в Карелии одно-единственное учреждение на Шуйском шоссе, 26.

Этот документ является подтверждающим для надзорных органов, для суда. Если выяснится, что неправильно выполнены те или иные манипуляции, человек может подать иск на возмещение материального и морального ущерба. Также желательно сохранять чеки и квитанции из ветклиники. Все это имеет важное значение для правильного разрешения дела в суде.

— Какой совет вы могли бы дать ветеринарам, которых подвергают критике?

— Конечно, в ветеринарии специалисты все разные — есть очень грамотные, есть и те, которым предстоит еще многому научиться. Но всегда главным должно быть отношение к клиенту.

Любой доктор обязан осознавать свою ответственность за проводимые им лечебные мероприятия. Он должен понимать, что к нему пришел не просто владелец с больным животным («Умер питомец – возьмут другого»). Нужно понимать, что это животное – часть своего хозяина, одно целое с ним. Когда питомец погибает, владелец теряет частичку себя, и это большая душевная травма.

Самое важное в медицине – не навредить. Не рискуйте жизнью пациента и своей репутацией ради собственных амбиций. Если сложно поставить диагноз больному животному, обращайтесь за помощью к коллегам, которые более опытны в вопросах диагностики и лечения болезней.

Хорошим для всех ты никогда не будешь. Здоровую критику надо принимать и делать выводы. А главным итогом взаимодействия ветврача и владельца животного должно быть здоровье питомца. Результат лечения всегда зависит от обеих сторон. // Фото: pixabay.com