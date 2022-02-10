Мэрия рассказала, что будут делать с отловленными собаками

Администрация карельской столицы недавно заключила с подрядчиком договор на отлов бездомных собак. Компания будет работать по заявкам мэрии, которые сформируют на основе обращений горожан. Убивать животных не станут, подчеркнули в администрации.

– По контракту подрядчик должен отлавливать животных гуманным способом, - пояснила руководитель управления благоустройства и экологии Ксения Иванова. - Использовать технические приспособления разрешено, но они не должны приводить к гибели или страданию собак. Компания вправе применять снотворное. Это необходимо, чтобы доставить собаку в приют безопасно как для человека, так и для самого животного.

Умерщвлять животных запрещает федеральное законодательство. Так что придется не только поймать собак, но и доставить их в приют, а там стерилизовать.

- Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье отловленных животных – до тех пор, пока собака не обретет хозяина. То есть даже если у собаки в приюте возникнут проблемы со здоровьем, подрядчик должен принять исчерпывающие меры для выздоровления животного, – сказала Ксения Иванова.

Напомним, по контракту предстоит отловить больше 500 животных, в течение года заключат еще один – на отлов и содержание более 200 собак. Из республиканского бюджета на это выделили порядка 3,8 миллиона рублей. // Фото: источник