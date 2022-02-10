Уху на «Гиперборее» приготовят из 40 кг красной рыбы

В рамках фестиваля «Гиперборея» на Онежской набережной пройдет праздник «Зимняя калакунда». Его главным событием станет фирменный гиперборейский рыбный суп, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Уху «Лохикейтто» приготовят из 40 килограммов лосося. Блюдо будет варить шеф-повар в 250-литровом котле на открытом огне. Ему помогут учащиеся Колледжа технологии и предпринимательства.

Кроме 40 килограммов красной рыбы в суп пойдут четыре кило сливочного масла, 60 литров сливок, 50 литров молока, перец, соль, картошка и приправы. Подавать уху начнут в 13:00 недалеко от ротонды на Онежской набережной. // Фото: Alexei_other/pixabay.com