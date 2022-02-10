Стало известно, какие именно троллейбусы купят для Петрозаводска

Стало известно, троллейбусы какого производителя закупят для Петрозаводска. Мэр Владимир Любарский сообщил, что это машины вологодского предприятия.

- Друзья, определен поставщик троллейбусов для ПМУП «Городской транспорт». Победу по результатам конкурсных процедур одержало вологодское предприятие «Торговый дом "Транс Альфа"», - объявил он.

Контракт подпишут на днях, а 16 современных троллейбусов приедут в карельскую столицу до окончания июня.

Как указано на сайте производителя, это комфортные, экологичные машины с низким полом. Их можно эксплуатировать при температуре до минус 40 градусов. // Фото: trans-alfa.ru