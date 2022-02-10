10 февраля 2022, 18:00
Стало известно, какие именно троллейбусы купят для Петрозаводска
Определили поставщика 16 новых машин для ПМУП «Городской транспорт»
Стало известно, троллейбусы какого производителя закупят для Петрозаводска. Мэр Владимир Любарский сообщил, что это машины вологодского предприятия.
- Друзья, определен поставщик троллейбусов для ПМУП «Городской транспорт». Победу по результатам конкурсных процедур одержало вологодское предприятие «Торговый дом "Транс Альфа"», - объявил он.
Контракт подпишут на днях, а 16 современных троллейбусов приедут в карельскую столицу до окончания июня.
Как указано на сайте производителя, это комфортные, экологичные машины с низким полом. Их можно эксплуатировать при температуре до минус 40 градусов. // Фото: trans-alfa.ru