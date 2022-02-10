В Минцифры назвали населенные пункты Карелии, где появится 4G

В одиннадцать поселков, деревень и сел Карелии в этом году придет мобильная связь четвертого поколения. Перечень подготовило Минцифры России на основе голосовании на Госуслугах сообщает газета «Карелия». В отборе участвовали населенные пункты, где нет сотовой связи и проживает от 100 до 500 человек.

В итоге по региональной квоте в список вошли поселок Кинелахта в Пряжинском районе, поселок Хвойный и село Нюхча в Беломорском районе, деревня Алексала в Олонецком районе, поселок Шалговаара в Медвежьегорском районе, поселок Ондозеро в Муезерском районе, деревня Куганаволок в Пудожском районе, поселок Панозеро в Кемском районе, деревня Маслозеро в Медвежьегорском районе, поселок Ласанен в Лахденпохском районе и деревня Уница в Кондопожском районе.

Всего по стране в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ» связь 4G появится в 2002 населенных пунктах. (фото pixabay.com, TheDigitalArtist)