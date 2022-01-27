«Или пациент жив, или он умер». Как лечат в ветклиниках Петрозаводска

Текст: Хельга Белянцева

К нам в редакцию нередко обращаются владельцы животных, которые столкнулись с некачественной, с их точки зрения, ветеринарной помощью или неподобающим отношением со стороны ветеринаров. Возмущенные и расстроенные люди просят предать огласке эти ситуации, надеясь, что это как-то повлияет на качество обслуживания в ветклиниках Петрозаводска.

В таких случаях я всегда испытываю смешанные чувства. С одной стороны, я сама всю жизнь держу животных, много раз обращалась к ветврачам за помощью, и не всегда ее оказывали так, как хотелось бы, особенно если дело касалось не кошек или собак, а более экзотических зверей. По ощущению, ветклиник становится больше, их услуги стоят все дороже, а настоящих профессионалов в них, к сожалению, немного. Да и организация приема часто заставляет желать лучшего. А с другой стороны — владельцы животных далеко не всегда могут быть объективными, когда речь идет об их любимых питомцах, а ветеринары не всесильны.

Мы попросили героев нашей публикации поделиться своими историями. Для полноты картины поинтересовались, в какую сумму им обошлось лечение животного. Для самих хозяев этот вопрос, как правило, второстепенен — пытаясь помочь питомцу, люди с расходами не считаются. Печально, что этот факт нередко оборачивается против них самих и их любимцев.

Названия ветлечебниц мы указывать не будем, скажем только, что в рассказах речь идет о двух популярных частных клиниках Петрозаводска.

История первая. Кошка Феня, 15 лет

Александр: «Где-то четыре года назад я обнаружил у своей кошки маленькую опухоль. Объездил три клиники, в одной из них сказали, что она все равно вырастет, поэтому ничего делать не надо — это бесполезно. В другой согласились сделать операцию, и после удаления опухоли кошка прожила еще четыре года. Но потом она начала сильно худеть. Опять обратились к ветеринару, сделали анализ крови и УЗИ. Убедившись, что дело все в той же опухоли, решились на еще одно хирургическое вмешательство.

В ветклинике у нас даже не поинтересовались историей болезни — просто записали на операцию. Прогнозов никаких не озвучили — выживет или нет, есть ли шансы. Это возмущает больше всего. Если делать операцию не было смысла, могли бы об этом предупредить! Как я понял, Феня не вышла из наркоза, и сделать они ничего не смогли. Потом ее в течение дня держали в стационаре, мы забрали ее в бессознательном состоянии. А на следующий день она умерла. Причем в карточке записано: «Пробуждение в клинике». Также там стоит запись «удаление селезенки», а мне сказали, что этого не делали. Поражение внутренних органов оказалось значительным, на УЗИ этого не было видно. Но ведь можно было по-человечески сказать, что не стоит делать операцию, животное просто ее не перенесет! Уже после того как наша кошка умерла, мне выдали бумажку, где говорилось, что шансов у нее не было».

«Потом мы пытались разобраться в том, что там произошло. Но врача этого уже нет, в ветклинике утверждают, что она ушла в декрет. И в целом сложилось впечатление, что там никто ни за что не отвечает — нет даже протокола операции. Нам говорят, что мы принесли кошку в очень плохом состоянии. Но до операции она еще ела, играла! Может, и пожила бы еще… За лечение мы отдали больше десяти тысяч рублей».

История вторая. Такса Маруся, 3 месяца

Арина: «Осенью с нашим щенком случилась беда. Сын не убрал вовремя свои трусы, и Маруся, оставшись одна, умудрилась их съесть. Но обнаружили мы это не сразу. Вечером ее стало рвать, и цвет выделений был неестественным — фиолетовым. Она отказывалась от пищи, а наутро перестала пить воду и только лежала. Мы поехали по ветклиникам — так начались наши мытарства. В первой из клиник долго сидели в очереди, потом там начался обеденный перерыв, и на прием мы так и не попали. Затем приехали в государственный веткабинет, но там шли плановые операции, и тоже была очередь, мы не могли ждать.

В третьей клинике нам, наконец, начали оказывать помощь — сделали шесть уколов и поставили капельницу от обезвоживания. Но при этом мы столкнулись с неприкрытым хамством со стороны персонала. И врач, и медсестра разговаривали с нами очень раздраженно, на повышенных тонах. Рядом с нами в очереди сидела девушка с котом, она все время плакала. Она тоже сказала, что такого хамского отношения еще не встречала. Сотрудники клиники подавали все в таком свете, как будто мы сами виноваты в том, что произошло с нашими животными.

Конечно, нам оказали первую помощь, возможно, вполне квалифицированно, но там не было ни УЗИ, ни рентгена, и нас отправили в другое отделение той же клиники. Только там нашу Марусю взяли на операцию. Предварительно провели все необходимые обследования, сделали анализы. Несмотря на плотный график и большую загруженность, для нас сразу нашли время, так как случай был экстренный. Оказалось, широкая резинка трусов застряла на выходе из желудка. Практически в первозданном виде она была извлечена из недр пищеварительного тракта, освободив нашу страдалицу от неминуемой гибели».

В итоге в этой истории все закончилось хорошо, но стоило владелице собачки немалых нервов и денежных затрат. За шесть уколов, капельницу и хамское отношение в придачу, женщина заплатила 6 тысяч рублей, за обследование, операцию и последующее лечение — более 17 тысяч.

История третья. Японский хин Цезарь, 13 лет

Елена: «Вечером 2 января у нашего Цезаря случился инсульт. Мы заметили, что он стал странно ходить — его тянуло все время в одну сторону, и у него начали бегать глаза. Позже наш диагноз подтвердился, остались последствия. При первых признаках инсульта человеку рекомендуется дать пять таблеток глицина. Мы дали собаке одну таблетку, ему стало немного лучше. Затем мы начали обзванивать ветеринарные клиники, но, так как было уже около 19 часов, никто не отвечал. Наконец, дозвонились в одну клинику, которая работала в это время, и поехали на прием. Там нам сказали: «У вас ничего страшного, ждите. Это не экстренно».

В очереди мы просидели два с половиной часа. Потом собаке снова стало плохо, он стал обмякать на руках. Поставили на пол — начали разъезжаться ноги. Пока мы сидели в очереди, я неоднократно пыталась привлечь внимание сотрудников клиники, но безрезультатно. Они отвечали: «Умирающих нет? Сидите, ждите». Но тут они забегали. Взяли Цезаря на прием, потом отправили на капельницу.

Меня больше всего возмутил сам факт такого невнимательного отношения. Пока мы ждали в очереди, к нам даже врач ни разу не подошел, подходил только администратор, а ему явно не хватает компетенции для того, чтобы определить, в каком состоянии находится животное. Капельницу нам делали очень долго, так как собаке становилось плохо. Также померили давление и выписали таблетки. Сказали, если собака не будет есть, снова прийти на капельницу, а если будет есть — на прием 5-6 января. Домой мы приехали только в 12 часов ночи.

3 января Цезарь все еще плохо себя чувствовал, и мы поехали с ним в государственную ветлечебницу на Шуйском шоссе. Там посмотрели назначение и поставили капельницу, врач собаку не осматривал, сказал: «У вас есть лечащий доктор».

5 января моя мама повезла Цезаря на прием в ту же частную клинику и рассказала, что ее «обругали» за то, что делали капельницу на Шуйском. При том, что в государственной лечебнице капельница стоит почти в два раза дешевле. За все лечение мы заплатили несколько тысяч. Если посмотреть чек из частной клиники, стоимость первичного приема там указана 700 рублей, плюс измерение давления 300 рублей, и далее указывается каждая позиция, даже амортизация оборудования — 30 рублей. Но что же тогда входит в стоимость приема?»

«Также непонятно, почему в Петрозаводске круглосуточно принимает только одна ветклиника? Туда везут животных со всей Карелии, потому что у людей просто нет выбора. В итоге в одной очереди оказываются те, кому нужна срочная помощь и те, кто пришел просто «подстричь коготки». Мой коллега привез туда сбитую чьей-то машиной чужую собаку, попросил сделать скидку, но с него взяли по полной программе — 7 тысяч рублей. Почему бы не организовать у нас в республике дежурства ветврачей в государственных клиниках для таких экстренных случаев? Также было бы неплохо, если бы была возможность вызвать врача на дом».

История автора. Шотландский сеттер Гунилла, 13 лет

С ветклиникой, о которой рассказала Елена, у меня самой связаны не самые приятные воспоминания. Несколько лет назад я привезла туда свою пожилую собаку. У нее наблюдались аналогичные симптомы — нарушение координации и бегающие глаза. Был ли это инсульт, я не знаю, поскольку диагноз нам так и не поставили.

В ветклинике молодая женщина-ветеринар проверила реакцию зрачков на свет, померила температуру и провела общий осмотр. После этого, в явном замешательстве, начала искать информацию в компьютере. Почитав что-то, попыталась объяснить мне, что, по ее мнению, произошло с нашей собакой. При этом ее речь изобиловала малопонятными медицинскими терминами, так что яснее ситуация не стала. Затем нас направили на капельницу (подозреваю, что это универсальное средство, которое в этой ветклинике назначают животным во всех непонятных случаях).

Счет, который нам выставили, тоже отличался необыкновенной детализацией. Помимо общей стоимости приема и капельницы, отдельно оценивалось каждое телодвижение ветврача. Сумму, которую мы отдали за такую сомнительную помощь, я точно не помню, но она была не менее двух тысяч рублей. Позже мы обращались и к другим специалистам, но все, что нам могли посоветовать — везти собаку на МРТ головного мозга в Санкт-Петербург. Стоимость этой процедуры тогда была около 10 тысяч, не считая расходов по транспортировке животного. Чем это могло помочь нашей 13-летней собаке, никто объяснить не мог. Возможно, при обнаружении патологии, предложили бы сделать операцию на мозге? Сколько бы она стоила и мог ли быть от нее прок — вопросы риторические.

В том же году Гуня перестала ходить, а вскоре умерла. Я далека от того, чтобы обвинять в этом ветеринаров — очевидно, что просто пришло ее время. Поразила меня некомпетентность тех врачей, к которым мы обращались за помощью, и система ветеринарного обслуживания, заточенная на вытягивание денег из владельцев животных.

Наверняка найдется еще немало людей, которые могли бы рассказать похожие истории. Очевидно, что существуют какие-то системные проблемы в ветеринарной отрасли. Но и владельцы животных тоже не всегда осознают свою ответственность «за тех, кого приручили», а также плохо знают свои права и обязанности.

Помочь нам разобраться в этой ситуации согласилась Алла Переверзева, экс-начальник управления ветеринарии Минсельхоза РК. Скоро на портале «Петрозаводск говорит» выйдет интервью с бывшим главным ветеринарным инспектором Карелии. // Фотографии предоставлены героями публикации. Главное фото: pixabay.com

