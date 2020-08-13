Частные бани и хозяйственные постройки полыхали в Карелии

За истекшие сутки в Карелии произошло пять пожаров, в четырех случаях горели частные бани и хозяйственные постройки.

Первое огненное происшествие произошло в 10 часов 20 минут на севере Карелии, в Калевале, где по неустановленной пока причине загорелась частная баня. Не прошло и пяти минут, как поселковые пожарные после получения вызова, были на месте происшествия и приступили к ликвидации огня. В результате пожара в бане, принадлежащей пенсионеру, огнем была повреждена кровля на площади 45 квадратных метров.

Аварийный режим работы электрооборудования привел к пожару в частной бане, которы произошел в поселке Калгалакша Кемского района. В результате пожара огнем была повреждена внутренняя обшивка бани на площади четыре квадратных метра.

А уже сегодня ночью горели частные хозяйственные постройки. В 02 часа 55 минут по неизвестной причине загорелась постройка в поселке Лахколампи Суоярвского района. В результате пожара строение было значительно повреждено огнем. Площадь пожара составила порядка 50 квадратных метров. А завершилась огненная эпопея с горящими банями и постройками сегодня ночью в Кеми. В 03 часа 58 минут хозяйственная постройка загорелась на улице Кирова. В результате пожара строение было значительно повреждено огнем. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.