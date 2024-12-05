Цены на овощи ударно растут в республике

Карелиястат поделился данными об изменении цен на продукты в республике за последнюю неделю. Информация приведена на сайте ведомства.

Так, дорожают почти все овощи. Цены на огурцы выросли на 8,7%, помидоры - на 6,4%, лук - на 5,1%, капусту - на 1,8%. Подешевели только свекла (4,1%) и морковь (1,8%).

Из числа других товаров подорожали сметана, творог, яйца, печенье, макароны, подсолнечное масло, пшено, курица, рыба, вареная колбаса и сливочное масло (1,0 - 3,3%). Подешевели консервы и смеси для детского питания, вермишель, полукопченая колбаса (1,5 - 6,7%).

Специалисты следят за ценами на продукты в Сегеже, Костомукше и Петрозаводске. // Фото: unsplash.com / Randy Fath