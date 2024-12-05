05 декабря 2024, 10:49
Очередной аварийный дом сносят на Зареке в Петрозаводске
Один дом снесли, другой сносят, третий – на очереди
Начались работы по демонтажу жилого здания № 3 на улице Державина. Об этом сообщила мэр Петрозаводска Инна Колыхматова.
Экскаваторы вскоре закончат свою работу, после чего строительная площадка будет очищена от мусора. Ранее подрядчику удалось снести здание под номером 8 на этой же улице.
Кроме того, городские власти заключили договор на снос аварийного дома № 18 на улице Олонецкой. Этот проект стал возможен благодаря экономии средств. Демонтажные работы на этом объекте стартуют в ближайшее время, подчеркнула мэр. // фото: Инна Колыхматова/ВКонтакте