Очередной аварийный дом сносят на Зареке в Петрозаводске

Начались работы по демонтажу жилого здания № 3 на улице Державина. Об этом сообщила мэр Петрозаводска Инна Колыхматова.

Экскаваторы вскоре закончат свою работу, после чего строительная площадка будет очищена от мусора. Ранее подрядчику удалось снести здание под номером 8 на этой же улице.

Кроме того, городские власти заключили договор на снос аварийного дома № 18 на улице Олонецкой. Этот проект стал возможен благодаря экономии средств. Демонтажные работы на этом объекте стартуют в ближайшее время, подчеркнула мэр. // фото: Инна Колыхматова/ВКонтакте