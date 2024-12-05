Новые музыкальные инструменты закупят для трех карельских школ

Три детских школы искусств в Карелии получат возможность обновить свой музыкальный арсенал благодаря новым инструментам, оборудованию и учебно-методическим материалам. Об этом сообщили в министерстве культуры региона.

Эти учреждения отобрали для участия в конкурсе на субсидию из федеральных и региональных средств в рамках нацпроекта «Семья», и они прошли отбор. Финансирование направят на поддержку следующих учебных заведений в 2025 и 2027 годах:

— Калевальская районная детская музыкальная школа; — Детская музыкальная школа имени Г. В. Свиридова в Петрозаводске; — Пяозерская детская музыкальная школа Лоухского муниципального района.

Власти республики сейчас ведут переговоры с Министерством культуры Российской Федерации относительно перечня музыкальных инструментов и оборудования, которое планируют приобрести. // фото: freepik.com