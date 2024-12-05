05 декабря 2024, 10:23
Онежское озеро в Петрозаводске покрылось льдом
Первые зимние морозы начали сковывать Онего ледяным щитом
Петрозаводская губа Онежского озера начала покрываться льдом. Это случилось после того, как в столице Карелии ударили первые морозы этой зимы.
Еще в среду, 4 декабря, горожане, прогуливающиеся по Онежской набережной, могли наблюдать, как по водоему ходят волны. Сегодня такой картины уже нет. Петрозаводскую губу сковал первый лед, который продолжает нарастать.
По данным паблика «Погода Петрозаводска и Карелии», утром 5 декабря температура воздуха в столице республики упала до минус 13,4 градуса.
Ранее в Гидрометцентре Карелии рассказали, что к выходным в республике потеплеет. // Фото: скриншот видео CityLink