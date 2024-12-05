Кондопожский ЦБК постетили более 500 школьников

С 2022 года в рамках всероссийского профориентационного проекта производственную площадку группы компаний «Карелия Палп» — Кондопожский ЦБК — посетили более 500 школьников, 165 из них побывали на комбинате в течение 2024 года. Карельские старшеклассники познакомились с производством бумаги, а также с профессиями и специальностями, которых на предприятии насчитывают около 200.

— Наша школа стала участником проекта совсем недавно. Мы рады, что ребята получили возможность увидеть бумагоделательную машину, попали в атмосферу производства, получили представление о профессиях незнакомой им ранее отрасли,

— делятся учителя петрозаводской школы № 46 Ольга Анисимова и Виктория Ильина, чьи классы побывали на Кондопожском ЦБК в конце ноября.

— К проекту «Билет в будущее» Кондопожский ЦБК присоединился три года назад. Для нас эта федеральная инициатива – хорошая возможность расширить географию профориентационной деятельности: провести экскурсию по градообразующему предприятию Карелии, познакомить с его историей, увлечь профессиями,

— говорит Римма Арнольд, директор по персоналу филиала «Карелии Палп» в Кондопоге.

Всего за три года на предприятиях «Карелии Палп» побывали более 1 500 учащихся, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. При этом в холдинге не ограничиваются визитами на производство, которые доступны начиная со старших классов. Планомерная работа по профориентированию начинается в детских садах, продолжается в школах и профильных ссузах и вузах. Особое внимание специалисты компании уделяют производственной и преддипломной практике, а также стажировке – их будущие специалисты проходят под контролем опытных наставников.

Завершающей сезон-2024 проекта «Билет в будущее» стала экскурсия на ТЭС комбината. Ее провели для студентов второго курса направления электро- и теплоэнергетики кондопожского отделения Петрозаводского лесотехнического техникума (ПЛТТ). Вчерашние школьники, а сегодня студенты профильного техникума, регулярно бывают на производстве. Благодаря многолетнему сотрудничеству ПЛТТ с «Карелией Палп» учебная программа включает экскурсионные занятия на участках предприятий, предполагающих трудоустройство выпускников.

— На комбинате мы уже бывали, знакомились с производством бумаги, а вот на ТЭС попали впервые. Масштабная и сложная конструкция котла, ее управление небольшой группой специалистов очень впечатляют,

— делится будущий электромонтер Георгий Болундь. После экскурсии он принял решение вернуться сюда на практику.

Мастер производственного обучения, преподаватель спецдисциплин ПЛТТ Максим Давыдов, сопровождавший студентов, завтрашних слесарей КИПиА и электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, уверен, что для его подопечных очень важно совмещать теорию с практикой: знакомиться с производством электроэнергии, изучая процесс не только по учебным пособиям, но на действующем производстве.

Фото предоставлено группой компаний «Карелия Палп»