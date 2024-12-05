Топливо продолжает дорожать на заправках Карелии

На неделе с 26 ноября по 2 декабря в республике продолжилось повышение цен на топливо. Это следует из данных, опубликованных Карелиястатом.

Так, дизельное топливо подорожало за неделю на 1,7%. Цены на бензин марки АИ-92 выросли на 0,9%, АИ-98 и выше - на 0,6%, АИ-95 - на 0,4%.

Мониторинг цен на топливо ведется в нескольких городах Карелии. В их число входят Петрозаводск, Сегежа и Костомукша. // Фото: unsplash.com / Engin Akyurt