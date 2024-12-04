Оттепель не предвидится, но в Карелии станет теплее

Скандинавский антициклон будет влиять в ближайшие дни на погоду в Карелии. Ветер стихнет, осадки маловероятны, а вот температура воздуха будет стремиться вниз.

В ближайшую ночь ожидается до -7, -12, по северо-западным районам до -15, днем не превысит -4, -9. А вот ближе к выходным местами пойдет снег, вблизи не покрывшихся льдом водоемов возможны более интенсивные осадки. Температура воздуха немного повысится, рассказали в гидрометцентре.

В ночные часы -3, -8, на востоке до -12, днем -1, -6, оттепель пока не ожидается, но среднесуточные температуры на 1-2 градуса превысят норму. // фото «Петрозаводск говорит»