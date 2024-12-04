Зимний четверг обещают жителям Карелии

В четверг в Петрозаводске небольшая облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный слабый. Температура воздуха ночью -8, -10, днем -4, -6, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер ночью западный, юго-западный, днем юго-западный, южный слабый. Температура воздуха ночью -7, -12, местами до -15, днем -4, -9.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -8, днем -6;

В Кондопоге, Суоярви ночью -7, днем -5;

В Медвежьегорске ночью -7, днем -6;

В Олонце ночью -5, днем -4;

В Пудоже ночью -7, днем -4;

В Сегеже ночью -8, днем -7;

В Сортавале ночью -2, днем -1. // фото unsplash.com/ freestocks