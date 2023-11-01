01 ноября 2023, 11:27
Россия

Центробанк выпустил новую памятную «десятку»

В России появится новая монета, посвященная Омской области

Центробанк России 1 ноября выпустил новую памятную монету номиналом 10 рублей. Она посвящена Омской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на регулятор.

Монета продолжит серию «Российская Федерация», в рамках которой выпускаются памятные монеты с гербами регионов страны. Ее тираж составит 1 миллион экземпляров.

В ЦБ напомнили, что памятные монеты являются законным средством наличного платежа на территории России и обязательны к приему безо всяких ограничений. // Фото «Петрозаводск говорит»

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Центробанк
монета
Омская область
тираж
10 рублей