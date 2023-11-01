01 ноября 2023, 11:27
Центробанк выпустил новую памятную «десятку»
В России появится новая монета, посвященная Омской области
Центробанк России 1 ноября выпустил новую памятную монету номиналом 10 рублей. Она посвящена Омской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на регулятор.
Монета продолжит серию «Российская Федерация», в рамках которой выпускаются памятные монеты с гербами регионов страны. Ее тираж составит 1 миллион экземпляров.
В ЦБ напомнили, что памятные монеты являются законным средством наличного платежа на территории России и обязательны к приему безо всяких ограничений. // Фото «Петрозаводск говорит»