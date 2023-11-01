Центробанк выпустил новую памятную «десятку»

Центробанк России 1 ноября выпустил новую памятную монету номиналом 10 рублей. Она посвящена Омской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на регулятор.

Монета продолжит серию «Российская Федерация», в рамках которой выпускаются памятные монеты с гербами регионов страны. Ее тираж составит 1 миллион экземпляров.

В ЦБ напомнили, что памятные монеты являются законным средством наличного платежа на территории России и обязательны к приему безо всяких ограничений. // Фото «Петрозаводск говорит»