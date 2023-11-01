Арестован экс-футболист сборной России

В Краснодаре суд арестовал бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева за неповиновение полицейским, которые заподозрили его в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд отправил бывшего спортсмена под арест на семь суток.

По информации издания «Лента.ру», 42-летнего футболиста остановили ночью 29 октября. Стражи порядка попросили его показать содержимое карманов. В толстовке фигуранта лежал пакет с неизвестным порошком. Экспертиза показала, что это мефедрон в количестве 500 граммов.

По данным источника, против Бугаева возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Алексей Бугаев в ходе своей карьеры выступал за «Краснодар», а также московские «Торпедо» и «Локомотив». За сборную России футболист провел семь матчей, в том числе две игры на чемпионате Европы 2004 года. // Фото: unsplash.com / Matthew Ansley