Льготная ипотека под 2% заработала для северян

С 1 ноября стартовала программа льготной ипотеки под 2% годовых.

«Арктическая ипотека» будет действовать в Мурманской области, Ненецком, Ямало-Ненецком, Чукотском автономных округах, северных муниципалитетах Архангельской области, Красноярского края, Якутии, Коми и Карелии, сообщает ТАСС.

Для того чтобы воспользоваться программой, есть ряд условий. Получить льготную ипотеку могут граждане не старше 36, молодые супруги с ребенком до 19 лет, медики, педагоги, участники программы «Повышение мобильности трудовых ресурсов», получатели арктического гектара. // фото «Петрозаводск говорит»