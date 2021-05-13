Центр по профилактике детского травматизма откроют в Петрозаводске

В пятницу, 14 мая, в Петрозаводске откроется центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Центр создан на базе Петрозаводского автотранспортного техникума.

Центр открывается в рамках всероссийской программы, направленной на снижение числа ДТП с участием детей и подростков. В центрах обучают детей с 5 лет, родителей и педагогов правилам дорожного движения и безопасного поведения в транспортной среде. Обучение включает теорию, практику и игровые форматы. Для трех возрастных категорий разработаны отдельные модули. С 2017 по 2020 годы центры открылись в 60 регионах страны. За это время обучение прошли 610 000 детей и 80 000 взрослых. В этом году центры откроют еще в 25 регионах. Центр в карельской столице станет 67-м.

В министерстве образования и спорта республики рассказали, что отличительной особенностью проекта являются мобильные автоплощадки под названием «Лаборатория безопасности».

Ярко-оранжевые автобусы выезжают в региональные населенные пункты, собирают детей на уроки по безопасному поведению на дороге. Оборудование автобуса позволяет моделировать дорожные ситуации и обучать поведению на дороге в приближенных к реальным условиям. (фото министерство образования и спорта РК)