На сайте 10.gorodsreda.ru в Карелии проголосовали 18 346 человек

На сайте https://10.gorodsreda.ru/ продолжается голосование за общественные территории, которые получат деньги на благоустройство в 2022 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Заявлено 27 объектов из Петрозаводска, Кондопоги, Костомукши и Сегежи. Из них предстоит выбрать 14 победителей. По данным на 13 мая, выбор сделали 18 346 человек (в Петрозаводске – 13 245, в Кондопоге – 1668, в Костомукше – 1843, в Сегеже – 1590).

Голосование по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» продлится до 30 мая.

Чтобы ваш голос учли, сделайте несколько простых действий:

– зайдите на платформу 10.gorodsreda.ru и выберите город. После этого вы увидите список территорий или дизайн-проектов, участвующих в голосовании;

– выберите объект и нажмите на кнопку «Узнать подробности и проголосовать»;

– изучите объект, если захотите посмотреть другой, надо будет вернуться на шаг назад;

– примите решение и нажмите на кнопку «Голосовать за объект»;

– заполните форму регистрации, получите подтверждение номера телефона или записи на портале «Госуслуг»;

– проголосуйте.

Выбирайте общественные территории и дизайн-проекты благоустройства, следите за реализацией победивших проектов, участвуйте в развитии своего города! Если жители карельских городов не будут принимать активного участие в отборе, то в будущем наша республика может остаться без федеральных денег на «Формирование комфортной городской среды.