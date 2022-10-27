Центр «Мой бизнес» провел деловые игры для студентов колледжей

25 и 26 октября Центр «Мой бизнес» Республики Карелия провел деловые игры по обучению разработке продукта на основе анализа потребностей клиентов «Снежинки» для студентов колледжа Технологии и Предпринимательства и Колледжа культуры и искусств.

В ходе игры ребятам предлагалось обучиться предпринимательским навыкам и пройти путь от создания бизнес-идеи до ее реализации, а также научиться навыкам продаж.

Формирование навыков, необходимых для ведения предпринимательской деятельности – одна из задач, стоящая перед современным профессиональным образованием. Разработка продукта на основе потребностей граждан и его дальнейшее продвижение – важные элементы успешной предпринимательской деятельности.

Ведущим мероприятий выступила основатель бизнес-школы для подростков, эксперт проекта по повышению финансовой грамотности населения Минфина РФ Марина Хаута.