В заповеднике изменили время посещения экотропы «Удивительное рядом»

Сотрудники заповедника «Костомукшский» предупредили посетителей охраняемой территории о смене режима работы тропы «Удивительное рядом» на зимнее расписание. Он будет действовать с 14 ноября по 31 марта.

Прогуляться по красивейшим заповедным местам и насладиться близостью с природой можно будет с 8:00 до 22:00.

В связи с изменениями сотрудники заповедника просят гостей планировать время посещения. Фото: vk.com/kostzap.