Цена на подержанные авто продолжают активно расти

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») на основе данных компании Haraba проанализировали динамику цен на наиболее востребованные машины с пробегом в июле 2023 года.

Оценка традиционно проводилась на рынке Москвы и Подмосковья, самом крупном регионе сегмента подержанных автомобилей России.

Слабеющий рубль продолжает все активнее давить на ценообразование. Причем прошедший июль еще раз подтвердил, что авторитейл подержанных машин реагирует на рыночную ситуацию быстрее, чем сегмент новых автомобилей. Так, если большинство дистрибьюторов начали переписывать ценники только в самом конце июля начале августа, то продавцы машин с пробегом, как среди «частников», так и среди дилеров, реагировали на турбулентность валютного рынка практически мгновенно. Цены не ползли, а порой по некоторым моделям взлетали.

Больше других в абсолютных величинах прибавили два автомобиля BMW: седан 5-серии (5,3 миллиона руб.) и вседорожник X5 (9,4 миллиона) – почти по полмиллиона рублей каждый. Похоже, что продавцы этих моделей так отозвались не только на рост курса валюты, но и с опережением реагировали на коррекцию ставок утилизационного сбора. Вслед за этим неизбежно начали меняться цены во всех сегментах подержанных машин, но в премиальном, для автомобилей с мощными моторами, перемены стали наиболее заметны.

В то же время динамика в процентах (+13,4%) оказалась наиболее драматичной у одной из самых бюджетных иномарок нашего вторичного рынка – Renault Logan (1 030 200 руб.). Прибавка за месяц здесь составила 122 тысячи рублей, после чего на нашем рынке не осталось ни одной подержанной иномарки возрастом до трех лет, средняя цена которой была бы ниже психологического уровня в миллион рублей. Выпуск этой малолитражки прекращен в нашей стране весной прошлого года, а среди моделей китайских производителей или машин параллельного импорта ей так и не нашлось за это время аналогов.

В пятерку наиболее подорожавших за июль популярных моделей автомобилей попали также Kia Sportage (2,997 миллиона рублей, +6,5%), BMW 3-серии (4,071 миллиона; +6,2%) и Toyota Land Cruiser Prado (6,553 миллиона; +6%). В диапазоне 4-5% увеличилась средняя цена на две модели Volkswagen: Polo и Tiguan, а также на ликвидную практически в любом возрасте Toyota Camry. Рост цен на последнюю модель неожиданно сдержал факт того, что в Россию стали активно поставлять эти машины с китайского завода компании, которые до недавнего времени можно было купить новыми до четырех миллионов рублей.

В целом в нашем топ-20 популярных моделей не нашлось ни одной, которая бы в течение июля так или иначе не подорожала. При этом надо напомнить, что за два летних месяца курс рубля по отношению к основным валютам был понижен в среднем на 18-20%. В свою очередь цены на вторичном рынке только начали отыгрывать эту разницу. Кроме того, количество относительно свежих иностранных автомобилей объем образующих марок (Toyota, Kia, Nissan, Hyundai, Volkswagen и Renault) продолжает сокращаться. Это также неизбежно будет сказываться на том, что эти машины будут продолжать дорожать. И все же еще более резкое подорожание в августе по сравнению с июлем едва ли случится. Последний месяц лета является традиционно не самым лучшим для объемов авторитейла. Если падение курса рубля будет остановлено, то роста больше, чем на 5-6% в августе мы скорее всего не увидим. В то же время уже осенью цены во вторичном сегменте, вероятно, опять поползут вверх активнее, вслед за прайс-листами по новым машинам,

- сообщила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.