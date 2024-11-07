Целая семья погибла в своей квартире в российском регионе

В Тюменской области в квартире жилого дома погибла целая семья. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, тела мужчины, его сожительницы и несовершеннолетней дочери женщины были обнаружены утром 7 ноября в селе Ярково. Их нашел сосед семьи, проживавшей в одной из квартир трехквартирного дома.

Следствие рассматривает различные версии случившегося. Согласно приоритетной версии, мужчина убил женщину и девочку, после чего покончил с собой. На теле женщины нашли огнестрельное ранение, а на теле ребенка - колото-резаное ранение шеи.

По факту убийства двух и более людей возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, допрашиваются соседи. // Фото СК