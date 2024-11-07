Пошлину на импорт вин из недружественных стран хотят увеличить

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев предложил увеличить пошлину на вино из недружественных стран с текущих 25 процентов до 30–50 процентов, однако подчеркнул, что она не должна носить запретительный характер. С таким заявлением он выступил на пленарной сессии Российского винодельческого форума, передает ТАСС.

— Если мы установим запретительные пошлины, то у нас исчезнет источник дохода для развития. Повышение ставки до 30–50 процентов позволит направить средства на поддержку российского виноградарства. Нам важно сохранить разумный баланс, чтобы создать финансовый резерв для поддержки отрасли,

— отметил Патрушев.

Ранее Ассоциация виноградарей и виноделов России предложила установить для вин из стран НАТО пошлину на уровне 200 процентов. // фото: pexels.com